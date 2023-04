Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 10 de abril de 2023, p. 6

El country ha tenido gran aceptación en Chihuahua desde los años 70 y 80. En la entidad hay alrededor de 30 academias y compañías del Country Line Dance, donde un grupo de personas forman una hilera para bailar de manera sincronizada.

En este estilo nadie se queda sin pareja y todos bailan en fila, moviendo las piernas y agarrando el sombrero. Se usan los cuatro frentes y en las líneas o filas, los bailarines se mueven de manera independiente al compás de la música.

Yadira González fundó el Ballet Country All Start hace 13 años, en el que han participado alrededor de 30 mujeres.

Empecé a bailar en un grupo hace muchos años y cuando se desintegró me puse a ver videos en YouTube para aprender más y luego comencé a dar clases en un gimnasio. Con el tiempo pude crear mi compañía donde enseño los pasos y todas las coreografías a las chicas , explicó en entrevista.