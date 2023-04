▲ Contradanza se caracteriza por abordar temas dolorosos que muchas veces la sociedad no quiere ver, resaltó Appleton. Foto Enrique Appleton

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 10 de abril de 2023, p. a12

Una danza rebelde, en la que los movimientos se vuelvan menos rígidos y exista más soltura corporal, ha sido la apuesta de Contradanza, compañía que con la dirección de Cecilia Appleton este año celebra su 40 aniversario.

“Para mí, Contradanza significa rebeldía y búsqueda. Han sido cuatro décadas muy fructíferas, de muchas reflexiones, de trabajar con grandes creativos, pero el camino también ha sido difícil, porque de repente te encuentras con situaciones que no ayudan a que se logre el trabajo como se quisiera.

“Los gru

La coreógrafa estudió en la Academia de la Danza Mexicana y ha ejercido la docencia en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Expresarse con el cuerpo ha sido el aliciente para continuar con un arte comprometido con el público.

Esta exploración para revelar significados desde una representación a partir de cómo observo el mundo me ha llevado a abordar temas más dolorosos y dramáticos, que muchas veces creo que la sociedad no quiere ver, porque prefiere una danza estética, más bella , reconoce la fundadora de Contradanza.

Añade: En la compañía he tenido la fortuna de mantener una vinculación con el tejido social y hacerlo artístico, aunque en el camino he tenido miradas de juicios fuertes por cómo realizó la propuesta en el foro, pero también he recibido apoyo y solidaridad .

En la sala Miguel Covarrubias, del 14 al 16 de abril, se presentará el programa Contradanza viaje 40.1: Los sonidos del cuerpo, con el que la agrupación da inicio a los festejos por sus 40 años de trayectoria.

El público podrá ver dos coreografías provistas por la mirada estética de artistas que, de forma colectiva, se rencuentran con sus significados y procedimientos creativos en torno al planeta, la vida y el cuerpo, con el fin de descifrar nuestras conductas, conectar con el viaje a la madurez y señalar la extinción de las especies.

“La obra Azul es nuestro hogar, de coautoría entre Yseye Appleton y mía, es un diálogo con la Tierra que al mismo tiempo conversa con nosotros, con el interés de resaltar el valor de estar vivos, agradecidos y en vibración con el mundo en el que los seres humanos estamos obligados a cuidar de nuestro planeta y de disponer de nuestra energía para protegerlo”, explica Cecilia Appleton.