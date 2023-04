N

os agarró el algoritmo, no habrá superhéroe capaz de salvarnos. En sus garras Godzilla devora a sus hijos y se ríe de Goya con todas sus ganas, cualquiera diría que lo odia, aunque el pintor nacido en Fuentedetodos sea su profeta más distinguido en estos dos o tres siglos de pánicos colectivos.

Pero no se asusten, lo hace suavecito. El algoritmo es un señor con muchos talentos. Me lo encuentro bastante seguido, pero como no hemos sido presentados, no lo saludo. Sé que sirve para todo y responde cualquier pregunta, instalado en espacios matemáticos donde se desenvuelve a sus anchas gracias a la amplificación que proporcionan las computadoras, estupendas aliadas de sus proezas.

Ya nos repartieron ficha para girar en el entramado de abalorios nanométricos donde nuestras coordenadas existenciales se definen en datos duros y los cuelgan de una nube a que se sequen.

Una explicación que no entiendo, pero eso a nadie importa, dice que todo algoritmo calcula y resuelve una función donde cada número natural codifica el problema. Pues en eso nos hemos convertido: en el problema. Problema el indocumentado, problema el joven, el anciano, el cliente, el paciente, el desempleado, las muertas y desaparecidas, los pobres, los rechazados, los desplazados. Quién que es no es un problema.

Nomás que ahora nos cayó el algoritmo. Lo encontramos hasta en la sopa. Su presencia en todos los recodos de la vida posibilita el descarado saqueo de nuestras necesidades, no sólo las fisiológicas; pulsión, deseos y antojos son también presas del algoritmo. El que aplica el algoritmo nos domina. Estas palabras y usted que las lee, o no, así como su reacción, si alguna, serán devoradas por el algoritmo, que algo extraerá de ellas y escupirá el bagazo.

Alguien ironizaba: El algoritmo es Dios . Lo ha de ser para quien lo necesite de ese modo. Tan ineludible como intangible, reñido con la lógica que dice representar, ha impuesto su realidad mediante emociones baratas y somete las sutilezas a un deux ex machina despiadado y pragmático.

Tremendamente útil para la ciencia, séptimo pilar de la sabiduría, guía la permanente búsqueda intelectual, mecánica o bélica de nuevas posibilidades para poderes que sólo quieren más poder. En su frialdad innumerable decide, si se lo plantean, quién vive y quién muere, sin ninguna consideración sensible. Tiene el color de todos los atajos.

Auxiliar para el tratamiento de las enfermedades económicas y electorales, el algoritmo desatado y sus consecuencias infinitas han tomado a la civilización humana por asalto para hacerla más predecible que las hormigas. Alimenta cualquier escenario de guerra y control social. Pronto delegaremos su uso a la inteligencia artificial, la nueva madre universal del algoritmo.