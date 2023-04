Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de abril de 2023, p. 28

Durante el primer trimestre de 2023 se confirmó que la Ciudad de México lleva un rumbo positivo en materia económica, luego de que emprendedores capitalinos crearon casi 5 mil negocios de bajo impacto, que son aquellos establecimientos en los que se prestan diversos servicios o se manufacturan diferentes productos.

Por su naturaleza y características, no tienen un impacto fuerte en su entorno, indicó la Secretaría de Desarrollo Económico. Son establecimientos que para el desarrollo de actividad no generarán una afectación a sus vecinos y no tienen venta de alcohol .

La dependencia informó que, de acuerdo con información del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, durante ese lapso se abrieron 4 mil 878 locales de este tipo en la capital del país. Los giros con mayor registro son los pertenecientes al rubro de preparación de alimentos, como restaurantes, cafeterías y fondas.

Se generan más de 44 mil puestos laborales

Fadlala Akabani Hneide, titular de la secretaría, indicó que en comparación con el mismo trimestre de 2022 existen 303 negocios más, y respecto a 2021 se superó en mil 553 establecimientos, lo que indica también un aumento en el número de empleos y en el consumo.