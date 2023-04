Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 10 de abril de 2023, p. 27

Aún no empieza el proceso electoral en la Ciudad de México y calles y avenidas se han tapizado con propaganda política de personajes que aspiran a un cargo de elección popular en 2024, lo que fue considerado como atípico por la consejera electoral Erika Estrada Ruiz.

Pese a que en Iztapalapa se ven bardas con nombres del alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada –aspirante a la jefatura de Gobierno– y de la diputada de Morena Martha Ávila –aspirante a alcaldesa de esa demarcación–, entre otros, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no investiga esta propaganda por dos razones: porque no se han presentado denuncias al respecto y porque son muy abstractas , pues ninguna contiene elementos que puedan violar la normativa electoral, como el cargo público al que aspiran, explicó Estrada Ruiz.

Además, debido a que no hay un proceso electoral en curso, el IECM sólo puede investigar presuntos actos de promoción personalizada o uso de recursos públicos.