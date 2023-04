Primero que nada, tienes que aceptar que existe un problema de violencia, y cuando a ti te pasa algo, debes tomar el miedo de la mano y actuar para proteger tu integridad. Tienes que estar preparada, porque desgraciadamente no entiendes una situación así hasta que la vives. Si estás prevenida, tu reacción puede ser más rápida , refiere en entrevista con La Jornada.

Cuando Mitzy Castillo fue víctima de agresión en el transporte público, no supo cómo reaccionar. Debido a la sorpresa del momento, simplemente se quedó congelada, pero gracias a que una vecina suya estuvo en el lugar e hizo un escándalo contra el sujeto, la joven recibió el apoyo de todos los pasajeros y logró salir airosa del ataque.

▲ Las estudiantes también son asesoradas en aspectos legales, como los riesgos de caer en el exceso de legítima defensa . Foto La Jornada

El profesor Zamora, cinta negra en taekwondo y han mu do, además de experto en otras técnicas de defensa personal, explicó que diversas organizaciones feministas le solicitaron impartir estos cursos debido a la alta incidencia de agresiones a mujeres, particularmente en el transporte público.

Les decimos qué hacer en cada situación para que no caigan en errores comunes que las ponen en riesgo. La mayoría de los ataques son previsibles, por eso las chicas no deben ir distraídas con el teléfono o respondiendo mensajes. Muchos asaltos no son al azar, sino cometidos por personas que ya tienen estudiada la ruta de la víctima para agredirla , señaló.

Zamora, quien ha impartido clases de taekwondo por 17 años y ha asesorado a cuerpos policiales de la zona de Naucalpan desde hace más de dos décadas, indicó que la capacitación a las estudiantes implica enseñarles cómo funcionan las articulaciones y otros puntos sensibles del cuerpo para saber cómo manipularlos y provocar inmovilización y dolor.

Sin embargo, los cursos no sólo pretenden adiestrar a las jóvenes en este aspecto básico, sino también hacerlas conscientes del peligro de incurrir en el llamado exceso de legítima defensa , pues ha habido mujeres que, al protegerse de su agresor, caen en ello, son acusadas por sus atacantes y hoy cumplen una condena en prisión .

Saber defenderse, recalcó el analista en situaciones de riesgo, también implica conocer dichos aspectos legales, pues si una persona desarma a su agresor y no sabe cómo manejar una pistola, puede ser acusada de representar un riesgo para las personas a su alrededor y de poner sus huellas digitales en un arma que quizá fue usada en otros delitos.