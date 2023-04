El sondeo destaca que en los adolescentes de 12 a 17 años que recibieron algún tipo de prevención, se estima que 3.3 por ciento reporta el consumo de alguna droga, en contraste con 10.3 por ciento de quienes no recibieron ninguna información para alertar sobre sus riesgos.

Como parte de los esfuerzos del gobierno federal, en 2019 se presentó la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, que entre otras acciones emitió la Guía para la prevención del abuso de inhalables, que se suma a la reciente campaña de prevención del uso de drogas, en particular el fentanilo.

Al respecto, Efrén Solís, profesor de secundaria en la alcaldía Iztapalapa, subraya la importancia de hacer campañas de prevención, pero no como una medida aislada. Es evidente que los adolescentes enfrentan muchos problemas. No sólo la violencia, también los efectos que dejó la pandemia en casa o en sus redes familiares, pues tenemos casos en los que no han salido del duelo por la pérdida de seres queridos .

Los programas gubernamentales, como la Guía para la prevención del abuso de inhalables, destaca la maestra Esther González, con 23 años de experiencia en los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, dan mucha información a los estudiantes y padres de familia sobre los riesgos que implica usar los inhalables, lo que es necesario, pero no atacamos los contextos que llevan a muchos adolescentes al consumo de estas sustancias .

En la citada guía se incluyen no sólo los efectos en el organismo y la salud, también las acciones de prevención que pueden realizarse en casa y en el salón de clases para alertar sobre el alto riesgo del abuso de inhalables. Además, se propone a los padres fortalecer el diálogo con sus hijos, y en caso de sospecha de consumo, acudir a los Centros de Atención Primaria en Adicciones que hay en todo el país.