“No hay que hacernos mensos. La jurisprudencia electoral es la que ha obligado a los partidos a cumplir la ley en la materia, porque eran ellos los que hacían fraude a la ley cuando existían las cuotas de género y se determinaba que podría haber (depende el año que se analice) 30 o 40 por ciento de mujeres como candidatas.

“¿Y qué hacían los partidos?: uno, no cumplir; otras veces, hacer fraude a la ley, que era poner mujeres propietarias y varones suplentes y que ellas renunciaran para que se quedaran los varones, en el caso antijuanitas.” Y el TEPJF dio el formato necesario para evitar estas acciones.