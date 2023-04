Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 9 de abril de 2023, p. 5

A poco de cumplir 135 años, el Circo Atayde Hermanos sigue apostando por los elementos más clásicos del circo. En pleno 2023, su más reciente acto, Les Clowns, está dedicado a la figura del payaso, misma que para el heredero y productor, Alfredo Atayde, es indisociable de los espectáculos que llevan la firma de la compañía fundada por su familia en 1888, en un rancho de Mazatlán, Sinaloa.

Les Clowns tiene como protagonistas a los tres arquetipos de payaso que se pueden encontrar en un circo. Por un lado está cara blanca, un personaje serio, responsable y elegante que surgió primero en el teatro; también está el augusto, con una personalidad traviesa y alegre; y el tercero es el vagabundo, un marginado social al que todo le sale mal. Nos gusta mantener la esencia del circo tradicional, es eso, 80 por ciento del espectáculo recae escénicamente en estos tres personajes , puntualizó Alfredo Atayde en entrevista.

“En las pasadas galas de invierno tuve la oportunidad de integrarlos a los tres en un show normal. Y se me prendió un poquito el foco por la aceptación que tuvo esta comparsa, este trío, y junto con mi socio decidimos llevar a la realidad un espectáculo donde su base sean los clowns”, contó el productor. “Es un homenaje a este personaje que no puede faltar en ninguna función de circo. Porque puede no haber malabaristas, o en otra trapecistas, son comodines; pero sin clown una función no sería de circo”.

Para la primera temporada de Les Clowns se tomaron en cuenta a tres actores con amplia trayectoria, tanto dentro del Circo Atayde Hermanos como al exterior del mismo. Iván Vega como el cara blanca, Raúl Zamora como el augusto y Fernando Hondall como el vagabundo, son los encargados de dar forma al espectáculo. Es la primera ocasión que los juntamos, ellos normalmente trabajaban por separado e hicieron una buena mancuerna , señaló el productor.

Contar con tres payasos de personalidades tan distintas y bien definidas, ha permitido un dinamismo especial al momento de actuar. Sin la complicidad de uno no puede tener éxito el otro, entonces los tres se complementan extraordinariamente en el escenario , indicó Atayde.

Pero lograr un espectáculo sobresaliente dentro de los límites de la tradición circense no es un tarea sencilla. Para el productor el circo es una carrera, acá en México ojalá lo vieran así. Es arte, es cultura, y seguimos empujando porque el público se dé cuenta de que tenemos un buen circo , señaló.

Atayde también critica el lugar que se le ha dado en México al trabajo de circo, “es muy difícil, y más en este país, donde cualquiera que veamos que se pone naricita ya se siente payaso, y no. El clown es una profesión, son actores, es gente que pasa su vida estudiando para poder pararse en un escenario y tener un buen resultado”, detalló.