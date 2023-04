Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de abril de 2023, p. 15

Preferir el uso de efectivo y no pagar intereses, así como no cumplir con los requisitos suficientes, son los principales motivos por los que algunos mexicanos no cuentan con una tarjeta de crédito, según un nuevo estudio divulgado por HelloSafe, firma especializada en comparativos sobre productos financieros.

Según su más reciente sondeo, tres de cada 10 personas que no cuentan con un producto de este tipo confían más en el efectivo o en disponer de dinero desde su cuenta de débito y una proporción igual no lo hace ya que no cumple con los requisitos suficientes para ser acreedor.

Detalló que 23 por ciento prefiere no contar con tarjeta de crédito por haber tenido malas experiencias en el pasado y 10 por ciento por miedo a no poder controlar los gastos y perjudicar sus finanzas personales con deudas .