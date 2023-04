Comentó: América Latina quizá tiene mucha suerte, porque hay muchos trazos para conectarse con la historia y estudiar a los mayas, los incas y los aztecas; todo mundo conoce que existieron, pero en África ni siquiera los propios africanos tienen pistas para entender ese pasado, por eso me pareció muy importante hacer esta novela en la que cuento la historia de los bakongos .

El autor agregó que hay que entender la historia de los bakongo (pueblo asentado en la costa atlántica de África), pues todo mundo piensa que antes de los europeos, en África éramos gente corriendo y cazando cebras. No es así. En realidad había sociedades estructuradas y complejas que tenía lados muy interesantes y otros muy sombríos, como la esclavitud .

Se nos olvida que la diferencia nos hace progresar y avanzar, porque aquel que yo encuentro y del que no sé nada, puede aportarme mucho de lo que no sé. Si nos quedamos con nosotros mismos, entre personas parecidas, permanecemos estáticos. En cambio, si hacemos el esfuerzo de dirigirnos hacia la diferencia, nos volvemos más fuertes y más inteligentes, y tendremos mucha más capacidad para solucionar los problemas.

El escritor contó que hace siglos existió un sistema que todavía no era racista, pero en el que los mecanismos sociales, económicos y culturales propiciaron la esclavitud. Fue la época del primer embajador africano en el Vaticano, Antonio Manuel (personaje central de su novela), llamado por el papa Clemente VIII.

Aventuras y reflexión sociopolítica

La novela, traducida por Lucrecia Orensanz, continuó, tiene una pretensión artística sobre la forma y el estilo, pero aborda temas que nos interesan mucho. Se puede leer como un relato de aventuras de un personaje que atraviesa el Atlántico, hay tormentas, piratas y amor, pero también como un acercamiento fuerte al contexto político y económico, o como una reflexión que nos acerca a lo que sucede hoy .

El escritor hizo hincapié en la figura de los piratas en su texto, esos “bárbaros holandeses que estaban en África del Norte y que se convirtieron al islam. Atacaban más rápidamente a los portugueses y españoles en el Atlántico.

Los piratas del siglo XVII son muy interesantes porque están conformados por ex soldados de todas las nacionalidades, ex esclavos y marinos que, cuando iban de África a Brasil, eran abandonados. Entre ellos formaron una pequeña sociedad igualitaria que elegía a su líder y que era una especie de protodemocracia muy especial; es decir, una comunidad de marginales que no funcionaba como las sociedades jerárquicas de Europa y del resto del mundo.

N’Sondé, quien realizó estudios de ciencia política en La Sorbona, recordó que tardó siete años en escribir Un océano, dos mares..., porque me dediqué a buscar la forma y el estilo, pero también a hacer un libro de política, economía e historia en el que el personaje principal es un cura con una constante lucha interna entre la fe y la institución, y ambas siempre están siendo cuestionadas o en diálogo .

Detalló: “La sociedad de bakongo proviene de nueve mujeres que son las madres de los bakongos. Doscientos años después hay un pueblo de millones. Cuando esta gente entró en contacto con otros pueblos no los consideraba sus iguales. Pero como se volvieron ricos y poderosos, los otros quisieron ir con los bakongos; entonces surgió la pregunta: ¿a cambio de qué?

“La respuesta fue: ‘Necesito alguien que trabaje, entonces tú me vas a dar a alguien y a esa persona no la voy a considerar un igual, porque no es bakongo, con ella podré hacer lo que quiera’.

Entonces, al principio no fue esclavitud industrial como la de los europeos, pero fue esclavitud. Cuando los europeos tuvieron la necesidad de mano de obra, comenzaron a vender a esas personas, y mientras más pedían los europeos más se acostumbraron a vender seres humanos, no les molestó nada vender a quien sea. A escala continental, durante 400 años, eso es una catástrofe.