▲ El mural Am Yisrael chai es un encargo del empresario Isaac Assa Farca. Foto Gina Aréchiga

Esta pieza fue un encargo del empresario Isaac Assa Farca, de la comunidad judía en México, como un obsequio al pueblo de Israel, comenta el pintor, quien considera muy halagador y significativo que lo hayan escogido para esa tarea, pues no nació en Israel, ni es judío; incluso, se asume agnóstico, aunque aclara que es muy respetuoso de todas las corrientes de pensamiento con una dirección mística.

Es un relato lineal en términos cronológicos, lo cual implicó un reto, ya que desde la perspectiva de la teoría de la composición debe tener descansos visuales, además de fluidez, ritmo, movimiento; que no sea algo rígido, acartonado. Tampoco panfletario ni tendencioso. Como muralista, uno debe ser un buen historiador: narrar la historia como fue, sin omitir. Es, entonces, una narrativa de esa épica hasta que logra conformarse el Estado de Israel.

Con cinco metros de alto por 44 de ancho, el mural lleva por nombre Am Yisrael chai (Israel está presente). En él se condensan de manera lineal los 4 mil años de ese pueblo, desde una perspectiva épica e histórica.

▲ El artista. Foto Gina Aréchiga

Fue un gran desafío, no sólo por el lugar donde va a estar colocado, sino porque no hay en Israel un mural de esa naturaleza, que hable del judaísmo de forma completa. No fue fácil tejer una historia de 4 mil años de antigüedad que tuviera fluidez y plasmarla con elementos figurativos en un lenguaje iconográfico , sostiene en entrevista.

Uno de los aspectos que el artista considera crucial para la encomienda de este trabajo fue la técnica que empleó, la cual es de su invención: la isoplástica de Carrasco, denominada así en homenaje a su padre, Julio Carrasco Rojo. Ésta consiste, grosso modo, en una lámina realizada en fibra de vidrio y mármol pulverizado que no se craquela y puede ser enrollable para su fácil transportación.

Tras asegurar que tuvo plena libertad en su trabajo, sin ninguna prohibición ni censura, el pintor destaca a éste como un mural totalmente mexicano, no sólo porque para su realización contó con la asistencia de los pintores nacionales Natalia Martínez, los hermanos Juan Manuel y Javier Martínez Caltenco, José Luis Rueda, Ana María Vera y Joel Islas, así como Daniela Assa, como auxiliar. También por los insumos y materiales empleados.

Está pintado con colores de México, con pigmentos minerales mezclados con acrílico, y cubierto con un sellador de una compañía mexicana, aquella que comenzó José L. Gutiérrez cuando se puso un laboratorio en el Instituto Politécnico Nacional, donde Siqueiros hacía pruebas. Finalmente, apliqué una capa de resina poliéster que lo protege de los rayos solares en un 98 por ciento, barniz utilizado en los barcos y aviones.