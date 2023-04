Son muy interesantes los testimonios de lo que pasa en las colonias, porque con esa adquisición se pretende hacer el levantamiento de carros mal estacionados o abandonados, pues se dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no atiende los requerimientos , indicó.

Según Meixueiro, el consejo dictaminador de proyectos ya avaló el proyecto vecinal de la compra del vehículo, con un costo de 2 millones 708 mil 900 pesos. No coincidimos en que esas compras son de utilidad compartida para los residentes, sino que son dirigidas para el beneficio y bienestar de la alcaldía, además de que no hay transparencia. Acabamos de ver el tema de las patrullas: compraron las unidades a sobreprecio sin que la alcaldía informe a los vecinos lo que ocurre. El presupuesto participativo debe ser para el beneficio de la comunidad y no para la compra del parque vehicular .

Agregó que a la línea de atención ciudadana también llegaron denuncias anónimas de comerciantes por pagos de 250 pesos semanales a personal del área de Vía Pública para que los dejen trabajar.