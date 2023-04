No ha sucedido así, pero la bajeza de su actual dirigente es una muestra clara de que el PRI ya no es lo que fue. Estoy convencido de que, si bien a la sombra de este partido se cometieron muchas fechorías, también se llevó al país hacia una modernidad que mucho llegó a favorecer –aunque no lo suficiente– a las clases bajas y medias. Les guste o no, ahora Morena tiene mucho del PRI de antes, empezando por un gran conjunto de sufragantes de origen tricolor que contribuyeron de manera importante a su aplastante victoria en la elección de 2018, en la que el país, afortunadamente, se levantó en urnas en vez de hacerlo en armas.

En 1989 regresé a mi provincia , donde me dediqué con ahínco a la historia de Jalisco y la del tequila, pero nunca he dejado de seguir la trayectoria de Marcelo y sufrir las arremetidas en su contra.

u lectura resulta ligera, como debe ser un libro de esta naturaleza, pero, además, a pesar de que su autor es 17 años más joven que yo, no faltan coincidencias: El Colegio de México, donde él se licenció en estudios internacionales y yo me doctoré en circunstancias muy amargas; el terremoto del 85, cuyas consecuencias él afrontó desde el Zócalo y yo desde Tlatelolco, etcétera.

Para mí, de acuerdo con lo que ha sido mi vida, la parte medular de este libro y que más me congratula con mi amigo Marcelo es su gestión actual.

Siempre admiré la política exterior de mi país cuando se sustentó en principios establecidos por grandes personajes como Isidro Fabela, entre otros, a la sombra de Lázaro Cárdenas. Hubo luego otras figuras hasta llegar a Jorge Castañeda, El Bueno , quien me incorporó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en 1981.

He de recordar que en aquellos tiempos, gracias a sus principios básicos, el prestigio de México era muy grande: la no intervención, la solución pacífica de controversias, la autodeterminación de los pueblos y la vocación por el derecho de asilo. Si no me equivoco, en México se asiló a perseguidos políticos de todos los países de América Latina, a excepción de Costa Rica. No se diga también de varios europeos, especialmente de España.

Fox fue quien más la regó , por andar de lambiscón con Aznar –ejemplo del franquismo español contemporáneo– le entregó a nueve asilados políticos vascos en nuestro país, tres de los cuales incluso tenían la nacionalidad mexicana.

Así pasaron pésimos años hasta que Videgaray, quien no sabemos qué aprendió en la ya maltrecha cancillería mexicana, por andar de lambiscón de su amigo gringo, expulsó al embajador de Corea del Norte.

He seguido con gozo el desempeño de Ebrard en la SRE y hasta le he echado algunas porras públicas, dentro de mi modestia, pero la lectura de su capítulo que versa sobre sus acciones de política exterior ¡me emocionó hasta las lágrimas! Soy viejo y llegué a pensar que no podría volver a pronunciar con el orgullo que lo hago ahora la palabra Tlatelolco.