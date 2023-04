Fabiola Martínez

A raíz de un recurso de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará una resolución que adjudica responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador por el contenido de las conferencias matutinas, incluso cuando el mandatario no sea el expositor.

El proyecto elaborado por el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, que será puesto a consideración de la sala superior, da por sentado que el jefe del Ejecutivo conoce los temas y contenido de los mensajes de los funcionarios que participan en los encuentros con los medios.

La mañanera no puede sustraerse del marco constitucional y legal vigente , advierte en cuanto la presentación de un programa de fertilizantes por el director de Petróleos Mexicanos y el secretario de Agricultura en la conferencia del 7 de marzo de 2022, considerada propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Aun cuando se valide el proyecto en referencia, no habrá sanción para López Obrador, en principio porque la ley electoral no lo prevé para funcionarios públicos y el jefe del Ejecutivo no tiene superior jerárquico al cual darle vista de la resolución.

No obstante, la ponencia propone hacer de su conocimiento la sentencia y exhortarlo a que se abstenga de reiterar conductas como las denunciadas, de modo que mantenga una postura neutral o imparcial durante el desarrollo de las próximas elecciones .