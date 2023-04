En ese foro, el director general de la CFE subrayó que el sistema resultante de la maiceada reforma peñanietista de 2013 establece que los grandes consumidores están ya alojados en monopolios privados. Y les diría a los empresarios que lo mediten; su empresa es la Comisión Federal de Electricidad, es la que les ha dado vida; no se van a ir con Blackstone y BlackRock y todos esos; los empresarios mexicanos, cuando escuchan lo que es esto, no lo quieren creer ni lo quieren defender y no están de acuerdo .

Y Bartlett no lo dijo sotto voce, o lo soltó en algún misterioso conciliábulo, sino a viva voz en el parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador, el cual se prolongó por poco más de dos meses y en el que participaron tirios y troyanos. Por cierto, Iberdrola fue invitada a participar, al igual que el Consejo Coordinador Empresarial, y no se le pegó la gana de asistir.

Por eso, dijo, los empresarios nacionales tienen que defender al Sistema Eléctrico Mexicano, que es de todos los mexicanos y no entregárselo a esos fondos misteriosos que en las galaxias van a definir si hay inversión o no. La CFE es la que al país garantiza la seguridad en energía. Los fondos no. Esa es la esencia misma. No es BlackRock el que lo trata de salvar, no es Blackstone; no, los va a salvar la CFE para que crezcan . De ahí la necesidad de la reforma constitucional, porque el mecanismo impuesto en 2013 nos lleva a que estas empresas privadas dominantes, que no son las dueñas, privilegien a los fondos internacionales, esa dominación oculta; entonces, ¿cómo van a cuidar sus tarifas para ser competitivos .

No se puede permitir, dijo Bartlett, que conviertan a una empresa pública en trampolín de los intereses privados, a quienes la CFE subsidia de múltiples maneras. El no despacho de sus plantas (propiedad del Estado) para cumplir con su responsabilidad de suministrar a 54 millones de hogares, porque debe hacerlo comprando electricidad a los privados, garantizando así sus ingresos. La CFE no puede acudir a sus propias plantas , según lo estableció la reforma peñanietista. Por ello hay que modificar la Constitución, porque todo ese armado fue ( sin recato alguno y mediante diversas chicanadas ) para desaparecer a la empresa del Estado. ¿Qué decidan unos fondos que están incluso por encima de los gobiernos del mundo? Es la necesidad absoluta de devolverle a México el control de su sistema eléctrico en beneficio de los mexicanos .

Las rebanadas del pastel

Ante ese panorama, la actual oposición (desde que fue gobierno lo hizo, siempre de la mano del Poder Judicial) vergonzosamente abrazó a los fondos buitres y sus trasnacionales; protegió sus intereses y amplió sus beneficios, contrarios a México. Por ello fue necesario buscar otras salidas, otras soluciones. Y se encontraron.

