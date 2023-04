De la Redacción

Sábado 8 de abril de 2023

Cartas para la libertad es el título de la nueva serie documental que se transmite los sábados por Canal 14, en la que se da voz a un grupo de mujeres privadas de su libertad, quienes narran sus historias, anhelos y la forma en que reconstruyen sus vidas ante la adversidad de ser señaladas y excluidas por la sociedad. Son 10 capítulos que se titulan con el nombre de cada una de las reclusas que, generosas, compartieron sus vidas mediante testimonios directos y de cartas que escribieron hacia la libertad, a la familia y a sus procesos.

De acuerdo con Carmen Huete, productora de la serie, la idea es conocer la realidad que viven mujeres que actualmente purgan en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla una condena por diversos delitos tipificados como graves.

“La idea de crear Cartas para la libertad nació durante la realización de las dos temporadas del programa Mujeres con causa (2019), que me dio la oportunidad de conocer mujeres increíbles, quienes, habiendo pasado por situaciones muy difíciles, habían encontrado la manera de trascenderlas y convertirlas en una causa por la cual luchar. Fue durante ese proceso que me di cuenta de que había mujeres de las que no estábamos hablando, de aquellas que están privadas de su libertad”, explicó Huete.

Son 13 historias de mujeres que cuentan lo que han vivido y las situaciones que enfrentan. Hubo mucha participación por parte de ellas, muchas decisiones las tomamos en conjunto, sin ningún interés de por medio más que el de ser escuchadas , comentó Huete.

En conjunto con el director del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, la directora de Canal 14, Sandra Ortega Tamez, y la asesoría jurídica de la abogada Karla Michel Salas, fuimos desarrollando el enfoque humano, el enfoque social, para abordar cada una de las historias con mucha empatía y respeto a sus procesos.

Durante el trabajo de investigación, la productora indagó sobre los delitos por los que más se les acusa a las mujeres y con la asesoría de la directora de dicho reclusorio es que se hizo una selección de 13 mujeres.