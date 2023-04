Leonardo Mena Gil

Las historias de los deportistas van más allá de sus logros. De-trás hay batallas internas por las que tienen que atravesar para lle-gar a la cúspide. Así ha sido el transitar de Alegna González en la marcha. No ha sido fácil el recorrido para la atleta de 24 años. Los obs-táculos han sido diversos, incluso consideró renunciar a esta disciplina.

En 2018 pensé en dejarlo todo. Tuve una pelea fuerte con mi entrenador, porque ya no que-ría estar en la Ciudad de México, mi mente estaba en regresarme a casa. Extrañaba a mi familia. No me importaban las competencias , comentó la marchista.

El tiempo, sin embargo, se encargó de poner las cosas en su lugar y la oriunda de Ojinaga, Chihuahua, se encuentra a la espera de dispu-tar sus segundos Juegos Olímpicos en los 20 kilómetros.

Al culminar mi participación en el Mundial me di cuenta que iba a cometer un grave error; sólo estaba siguiendo pensamientos de una niña inmadura , agregó.

No obstante, fueron tres años complejos antes de que cambiara su percepción.

Desde que arribó en 2015 al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos (CNAR), Alegna se enfrentó al dilema de tener que separarse de su núcleo. Más de mil 500 kilómetros los separaban. En ese momento tan sólo tenía 15 años. Era una adolescente que únicamente quería divertirse como todas las demás niñas de su edad.

Tener que dejar su tierra para instalarse en la capital fue difícil en dos aspectos: convencer a su familia de que pudiera irse a radicar a la CDMX y adaptarse a la lejanía de vivir sin los suyos.

Cuando les mencioné que quería venir acá fue complicado, me dijeron que cómo me iba ir sola si no tenía familia allá, fue un no rotundo. Mi entrenador (Ignacio Zamudio) intentó comentarles cómo iba estar todo, pero ni siquiera lo conocían y no estaban seguros de darme permiso , reveló en entrevista con La Jornada.

Después de muchas peleas con sus padres, Alegna pudo hacerlos cambiar de parecer.

Cuando vino mi mamá le dio mucha tranquilidad saber cómo era el CNAR, ahí vio que tenía-mos la escuela, el comedor y las áreas de entrenamiento, todo en un mismo lugar y que no tenía que salir para nada .

Una vez que aceptaron, la distancia con respecto a ellos fue otra de las peleas internas que debió enfrentar. El apego hacía su gente no lo había dimensionado hasta que cambió de ciudad.

La chihuahuense no tenía claro su rumbo. El afecto hacia los suyos la hizo tambalear.

“Me costó bastante. Llegué en 2015 al CNAR y creo que hasta 2018, al finalizar mis Mundiales, fue cuando empecé a ver las cosas diferente, porque cada año quería regresarme. Me pegaba el simple hecho de no tener un fin de semana y comer una carnita asada con los tuyos. Me decía ‘quiero estar ahí, por qué voy a estar metida en un cuarto todos los días yendo a entrenar cuando puedo estar haciendo lo mismo que las demás personas’. Fueron años adversos”, confesó la andarina, quien recientemente dio la marca para obtener su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Perseverancia y fortaleza

La perseverancia y la fortaleza mental sacaron a flote a una deportista que hoy se encuentra en la ruta correcta para convertirse en una potencial medallista el próximo año. Su visión está ahí; subirse al podio en la justa parisina y mejorar el quinto lugar que consiguió en Tokio 2020.