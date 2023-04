Lo único cierto es que muchos músicos, muchas bandas posteriores a la magia de la Yellow Magic Orchestra no se explican sin la existencia del bandononón que formó Ryui con sus amigos Haruomi Hosono, Yukihiro Takahashi, Hideki Matsutake y él, Ryui, al frente del navío.

No en balde su primera y única banda se llamó Yellow Magic Orchestra y así tituló esa joya de disco en 1978: YMO. Música sonriente, muy sonriente. Efervescente, de bolitas de colores saltarinas, de crepitar de soniditos retozones, como una orquesta de juguete, como los juegos que planteó John Cage (su maestro, su inspiración) con sus pianos de juguete, para luego, track 3) Simoon, plantear de plano una música paradisíaca.

El track 12 de su disco titulado 12: campanas tibetanas movidas por el viento; prácticamente todas las veces que he escuchado el disco desde el domingo en mi oficina, volteo a la ventana para ver el movimiento de mis campanas tubulares tibetanas: no se mueven; hay viento, sí, que entra por la ventana, pero es el disco de donde sale la danza de estas campanas, como una despedida.

El silencio como expresión triunfal de la poesía. El silencio como idioma, prosodia, vocabulario. He ahí al poeta Ryui: un maestro del silencio.

Atardecer primaveral. ¿Qué lee el hombre que no tiene mujer?

El místico Ryuichi Sakamoto no acostumbraba componer partituras. Lo suyo era juntar pedazos de nubes, aguja e hilo, para coserlas con restos de trajes ceremoniales de antiguos samuráis. Una vez terminada esa labor a diario, nos cubría de pies a cabeza mientras soñamos, en la cama, en el sofá, sobre el piso.

Hay otro Ryui como parte del poliedro: el hacedor de magia para el cine, donde la obra de referencia es Merry Christmas, Mr. Lawrence, preferentemente nombrada Furyo, del maestro Nagisa Oshima, con David Bowie, hermano del alma de Ryui, donde pendula la melodía más celebrada del maestro Sakamoto.

De todo ese universo, me quedo con el arrebato de amor que puso en vida para The Sheltering Sky, El Cielo Protector, a partir de Paul Bowles. Ese tema de amor es un vendaval, un torbellino y ese es el valor supremo de la música de Ryuichi Sakamoto: su poder hipnótico, su capacidad de levantarnos en vilo y lanzarnos por los vientos, por los cielos, por el cosmos.

Es una música que mueve montañas, hace girar el molino de viento, catapulta cataratas de trigo cayendo sobre lagos quietos. La música de Ryuichi Sakamoto es de las pocas músicas que tienen ese raro encanto de trasladarnos, mutarnos, transformarnos, movernos.

Rebasa, por ejemplo, la cualidad dinamogénica de la música de Wagner, el poderío brutal de los tutti orquestales de Anton Bruckner con sus oleadas de cobalto en alientos-metales. Supera el arrastre megatónico de las sinfonías más espectaculares por una sencilla razón: la música de Ryui no es espectacular, porque es poética.

Para demostrarlo, observemos otra cara del poliedro: un disco cuya portada es solamente el color azul cielo, con letras esculpidas por una computadora: Discord: una sinfonía en cuatro movimientos: Grief, Anger, Prayer, Salvation (Dolor, Ira, Oración, Salvación): el primer movimiento es como el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler: un poema para orquesta de cuerdas.

En la bocina izquierda gimen los violines y en un momento determinado (Ryui es el maestro del tempo, del momento adecuado) suenan en la bocina derecha violonchelos y contrabajos y comenzamos a experimentar un extraordinario efecto sinestésico: vemos claramente cómo las oleadas de sonido se convierten en columnas de sonido que se mueven de abajo hacia arriba y luego de derecha a izquierda y se mueven en bloques de colores iridiscentes.

Queda con toda claridad de manifiesto el linaje de Ryuichi Sakamoto: un compositor clásico, japonés. En esta obra, más que en cualquier otra, se notan sus puntos de contacto con el modus scribendi del más importante compositor de música de concierto de Japón: Toru Takemitsu (1930-1996).

Hay en toda la obra de Ryuichi Sakamoto una profundidad de estilo que contiene elementos poderosos: la música ritual, la filosofía zen, la identidad cultural de Japón y de todo Oriente. El elemento más poderoso de entre todos: el misterio.

Es por eso que la música de Ryuichi Sakamoto nos mueve, nos impele, nos motiva, nos transfigura: porque posee el poder absoluto del misterio.

En el altar de Buda

las violetas

inclinan la cabeza

En el disco titulado 12, la carta de despedida de Ryui, están todos los elementos que distinguen su monumental obra: en primer lugar la poesía, hermana gemela de la magia; luego, la sabiduría, escanciada en formas que Ryui hizo canónicas a partir de su imaginación.

Sobre la campana del templo

duerme

la mariposa

Es una música que está en la mente. Nos da la sensación de que lo que pensamos ya lo escribimos, pero eso que escribimos no se ve reflejado en el texto porque lo redactamos pensando, solamente con el pensamiento, como un haikú de los varios que coseché de los mejores autores clásicos que he citado entre los párrafos de este texto que no sé si existe o está solamente en mi mente: Yosa Buson, Masaoka Shiki, la gran poeta Chiyo-ni, Issa Kobayashi, y el gran maestro Bashuo.

El sonido de la campana

inmóvil en el cielo

al atardecer

los cerezos en flor

La música de Ryuichi Samoto flota en el atardecer como una campana adormilada que florea en su florear mientras Ryui se aleja: levanta una mano en señal de despedida.

Y sonríe.