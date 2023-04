Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de abril de 2023, p. 25

Para que la alcaldía Coyoacán atienda una solicitud de verificación a la obra de Gómez Farías 106, colonia Del Carmen, se tiene que padecer un calvario ciudadano , afirmó Manuel Palacios, de la asociación ProCoyoacán, luego de denunciar la intención de convertir el inmueble de uso habitacional en restaurante.

Él fue uno de los vecinos que promovieron querellas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual ya emitió su resolución en la que se constatan diversas irregularidades, pero ante la omisión de la alcaldía en efectuar el procedimiento de verificación de la obra, cuyos trabajos no se han detenido, ha recurrido a dos instancias jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia Administrativa y un juzgado de distrito en esa materia, a cuyos requerimientos el órgano político-administrativo no ha entregado la información completa.

La alcaldía respondió que no se cuenta con ninguna autorización, permiso, licencia para construir, dictamen favorable ni otro que le permita desplegar actividades de edificación, pero no manifestó –como señalaron los propietarios del inmueble– que había otorgado la aprobación para realizar el trabajo de remodelación, la cual no requiere manifestación de construcción especial.