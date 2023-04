Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 8 de abril de 2023, p. 24

Locatarios y trabajadores del sector de envases vacíos de la Central de Abasto (Ceda) criticaron a la administración del lugar por la falta de mantenimiento en la zona del incendio, porque de la tubería no sale agua, no hay extintores suficientes y los que estaban no servían , a pesar de que cada uno de los 360 propietarios paga a la tesorería del fideicomiso más de 600 pesos mensuales por ese concepto.

Aseguraron que hay un cuarto de bombas, cisterna y tubería, pero no funcionan, además de que el agua para los baños se almacenaba en dos tambos y nunca se ha hecho el desazolve del drenaje.

Juan Valerio, a cargo de 12 locales, afirmó que su camioneta y más de 50 mil huacales y cajas de cartón se consumieron, por lo que estimó en 900 mil pesos las pérdidas.

Entrevistado en la entrada principal del inmueble, donde el olor a quemado era penetrante y en el que a más de 18 horas de la conflagración los escombros aún humeaban, alertó de un posible encarecimiento en más de 50 por ciento del precio de la cajas, lo que desatará una cadena de aumentos en frutas y verduras como tomate, jitomate, melón, plátano y chiles, entre otros productos, al señalar que se abastece a todo el país porque los traileros se llevaban cargas completas a diferentes estados.