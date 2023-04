E

n lo que va del siglo XXI se han incrementado de manera preocupante las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), amenazando con el aumento de la temperatura en el planeta. La zona metropolitana de la ciudad de Monterrey (ZMM) no es la excepción. Pareciera que la contaminación atmosférica está asfixiando lenta y literalmente a mis paisanos regiomontanos. Por ello la creciente escasez y acaparamiento del agua, junto con la contaminación atmosférica, constituyen hoy los mayores desafíos ambientales en Nuevo León.

El desproporcionado crecimiento demográfico y económico de la entidad está cobrando ya su factura. Como resultado de la quema de combustibles fósiles, el ozono y las partículas suspendidas en el aire menores de 10 micras, son las de mayor presencia y riesgo en la ZMM. El transporte vehicular constituye la fuente principal de las emisiones GEI con casi 70 por ciento del total. Sin embargo, este dato puede resultar engañoso, si no añadimos que la mayor parte de la movilidad vehicular obedece precisamente a las necesidades de la industria, el comercio y los servicios.

El transporte automotriz privado no sólo es el principal responsable del enviciamiento del aire, sino también de la saturación de las vialidades y del tiempo de recorridos. Estimamos que el tiempo y costo de los viajes se ha duplicado en los 10 últimos años. Ello impacta negativamente tanto en la salud y estrés, como en la productividad del trabajo. Al no existir impuestos que graven correctamente la emisión de contaminantes, paradójicamente, la gente con menores recursos, al no utilizar el coche, es la que padece más la contaminación producida por otros. Una muestra más de inequidad social y climática.

En 2000 en Estados Unidos, de acuerdo con sus altos estándares de norma ambiental, los daños económicos derivados de la mortalidad prematura por año representaban 2 mil 300 millones de dólares. Para Santiago de Chile, un estudio calculó beneficios del orden de 2 mil millones de dólares anuales, por daños evitados a la salud. Un análisis nuestro para la Ciudad de México y de acuerdo con la normativa mexicana de calidad del aire, su mejora podría representar hasta 230 millones de dólares anuales por mortalidad prematura evitada, relacionada con la infición atmosférica. Existen múltiples estudios y evidencias que muestran beneficios económicos por daños evitados a la salud y enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica al reducir la exposición a la misma y con la introducción de tecnologías limpias.

En reciente estudio se señala que durante la última década el promedio para los países de la OCDE en pérdida de bienestar y calidad de vida por emisiones de CO2 (producido y consumido) habría sido de 2.5 por ciento. Cifra bastante modesta si consideramos que, en el país, en promedio anual, se pierde cerca de 10 por ciento del PIB en activos ambientales, incluyendo calidad del aire, agua, madera, petróleo y minería.

Las emisiones de carbono siguen en aumento y los gobiernos continúan dando luz verde a proyectos en zonas con alta concentración de emisiones y de saturación de transporte y movilidad vehicular. La armadora Tesla se ha convertido en la joya de la corona mediática de los gobernantes de Nuevo León. La ubicación de su nave que ocupará más de 120 hectáreas a escasos kilómetros del centro de Monterrey, será un vivo y buen ejemplo de concentración y saturación industrial, donde se privilegia más la cercanía del mercado ( nearshoring), por encima de la opción del desarrollo regional, así como una mejor disponibilidad de agua y aire limpio, dos recursos naturales hoy tan caros y preciados para el habitante regiomontano. Es decir, se trata de un proyecto que será parte del problema y no de la solución.