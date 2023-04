Leopoldo Ramos

Viernes 7 de abril de 2023, p. 8

Monclova, Coah., La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) cubrió una semana de salario que adeudaba a los obreros que el miércoles bloquearon la carretera federal 57, informó el secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, Ismael Leija Escalante.

Explicó que ese día accedieron a abrir la vialidad a la circulación vehicular porque la compañía aseguró que liquidaría de inmediato el sueldo pendiente, lo cual cumplió, pero advirtió que de volver a ocurrir esta situación, habrá más manifestaciones.

Dijo que la siderúrgica se comprometió a no volver a retrasar el pago; sin embargo, advirtió: no queremos que vuelva a pasar; este viernes está pendiente la otra raya (sueldo semanal), y si para el lunes o martes no hay nada, vamos a regresar (a hacer cierres viales) .

El miércoles, alrededor de 400 obreros de AHMSA colocaron llantas incendiadas para impedir el tránsito de vehículos en la carretera federal 57 México-Piedras Negras, en el tramo Monclova-Saltillo, a la altura de Castaños, municipio conurbado de la zona centro del estado.