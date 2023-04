Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 7 de abril de 2023, p. 6

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los lineamientos para el desarrollo y operación del Banco Nacional de Datos Forenses, que integrará otros registros y servirá para las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

El organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero informó a través del Diario Oficial de la Federación que a este Banco Nacional de Datos Forenses se sumarán el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas y de la Base Nacional de Información Genética.

En esta base de datos se sumarán aquellos registros que contengan información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación de los hechos que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala como delitos, a efecto de concentrar la información de forma tal que estén interconectados y actualizados en tiempo real a efecto que las autoridades competentes estén en condiciones de llevar a cabo las consultas para el ejercicio de sus atribuciones .

Interconexión en tiempo real