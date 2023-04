A

gria y virulenta ha sido la reacción opositora por la compra a la trasnacional española Iberdrola de 13 plantas de generación eléctrica por el gobierno federal, y como parte de ese rechazo aplican el recurso de siempre: no es nacionalización, no es benéfico para el país, no resuelve el problema, no, no, no, es decir, algo similar a lo que aplaudía como foca en los tiempos neoliberales: no es privatización, no cedemos soberanía energética, no es contra la nación, no es fraudulento el esquema de autoabasto, no es atraco, no, no, no.

El hecho es que la privatización silenciosa del sector eléctrico nacional, con la actual oposición instalada en el gobierno, se tradujo en hechos concretos: de generar 100 por ciento de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cayó a 35 por ciento, y descontando, por la onerosa participación de particulares –fundamentalmente españoles– en el sector, quienes gozaron de todo tipo de prebendas en detrimento de la empresa del Estado.

Con la adquisición de las 13 plantas de la trasnacional Iberdrola (depredadora profesional) el Estado mexicano recupera buena aparte del terreno perdido en los tiempos de los gobiernos prianistas. El presidente López Obrador dimensionó de qué se trata: con esa adquisición, la CFE pasa de generar 39.6 a 55.5 por ciento de toda la energía del país; es decir, se convierte en la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica .

En este tenor, la Secretaría de Hacienda detalló que en algunas zonas geográficas de la República esa proporción será mayor: en la región noreste, pasa de 7 a 45 por ciento; en la noroeste, de 52 a 92 por ciento, y en la norte de 20 a 32 por ciento, lo que da idea de lo perdido con los neoliberales. Ello, sin olvidar contratos leoninos, subsidios públicos a los privados, mercado paralelo, concesiones a manos llenas, obras inconclusas, impago del porteo y mucho más, todo con cargo a la CFE. Y ello fue aplaudido por la ahora agria y virulenta oposición.

Desde el inicio de la presente administración gubernamental se han denunciado las tropelías cometidas por las empresas privadas del sector eléctrico (y en eso Iberdrola da cátedra) con el aval de los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, la CFE denunció la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica a través de simulación de sociedades de autoabastecimiento, lo que ocasionó que sólo en tres últimos años la empresa del Estado no percibiera alrededor de 22 mil 800 millones de pesos.