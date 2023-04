No obstante que todo indicaba que liberar de las garras de la ultraderecha al órgano garante de la democracia en México sería el acto público más destacado del año; para regocijo de unos y malestar de otros, el gobierno de la 4T decidió acelerar la preparación del platillo favorito del festín revolucionario: regresar al pueblo lo robado durante el proceso de privatización de la empresa pública responsable de producir, distribuir y suministrar la luz que nos entregó Adolfo López Mateos en 1960, con el apoyo ciudadano.

Benjamín C. Valadez

En lo personal me causa un gusto enorme que América Latina forme un bloque que impulse el comercio, abata los costos, genere empleos y que sea Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien lo encabece porque eso significa abanderar acciones que conduzcan, aparte de la unidad continental, a una lucha incesante por hacer la vida más accesible y llevadera para la gente y se reduzca así el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos con las consecuencias fatales que todos conocemos. Adelante querido presidente López Obrador con tales acciones que mucho le honran a la vez que honran al país al que usted dignamente lidera y representa.

Le llamé por teléfono hace días y me enteré que lamentablemente había falleció el 23 de diciembre de 2022. Me lo informó su esposa doña María Teresa, quien con profunda tristeza recuerda que el IMSS ni una esquela publicó al respecto, no obstante que por sus conocimientos tres veces se jubiló y lo llamaron a incorporarse nuevamente.

Conocí al doctor De Mucha en 1971 y compartimos nuestro trabajo en el IMSS en reuniones infinitas, él como médico y yo como arquitecto en la determinación de las características y su interrelación con los servicios, además de darle forma de solución a los proyectos.

El doctor Rodolfo de Mucha con su creación de un sistema piramidal de referencia y contrarreferencia en todo el país estableciendo tres niveles de atención médica: primer nivel en clínicas de consulta externa donde se manifiestan 85 por ciento de los padecimientos; segundo nivel en hospitales de zona donde se manifiestan 12 por ciento de los padecimientos que requieren estudios de diagnóstico y tratamiento y tercer nivel en hospitales regionales y centros médicos nacionales donde se manifiestan 3 por ciento de los padecimientos que requieren estudios de alta especialidad.

Con esta trayectoria, principios y contribución social hacia el IMSS, del doctor Rodolfo de Mucha podemos afirmar como cuando les entrega el Senado el Tejo de Oro a los hombres distinguidos del país con la leyenda: Ennobleció a la Patria

Rodolfo Flores Lara

Cuestionable actuación de alcaldes panistas en la capital del país

En las elecciones intermedias, en 2021, los panistas se hicieron de una buena cantidad de alcaldías en la ciudad de México, ¿para qué? En Miguel Hidalgo, el padre del alcalde amenazó con un cuchillo a un servidor público; en la demarcación Benito Juárez, en donde han gobernado por muchos años, se han descubierto irregularidades, por decir lo menos, en el ámbito de los inmuebles, tanto que ya hay detenidos y ahora, en Álvaro Obregón, un ex empleado se suicida y culpa a la alcaldesa por amenazarlo y quitarle el negocio del que dependía su familia. Todos se dicen víctimas de persecución política. Vienen elecciones el próximo año y los votantes de estas tres alcaldías, por lo menos, deben pensar dos veces antes de votar por los blanquiazules.

Fernando Quiroz N.