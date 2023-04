Aunque no hay datos concretos sobre la opinión de los agricultores estadunidenses, Reuters habló con una decena de productores y comerciantes de grano que dijeron que Estados Unidos no debería exigir a México que siga importando maíz transgénico.

Estoy totalmente a favor del comercio libre y justo , dijo Fred Huddlestun, quien cultiva maíz y soya transgénicos en Yale, Illinois. Cuando llegan al punto de impulsar a alguien a comprar algo que no quiere, entonces me preocupa .

Sin embargo, como creyentes en un mercado libre, algunos dicen que Estados Unidos debería aceptar vender a México maíz no transgénico en lugar de profundizar una disputa comercial, y señalan que podrían ganar una prima por cultivar más maíz convencional.

México ha definido una distinción de seguridad entre el maíz utilizado para alimentación humana y el utilizado para consumo animal sin justificación científica material, dijeron los grupos a Biden en una carta en la que elogiaban el paso dado por Washington hacia un panel de conciliación. Pero algunos agricultores estadunidenses afirman que su país debería dar marcha atrás.

La NCGA parece empeñada en hacer tragar a nuestros socios comerciales posibles cereales no deseados , escribió en Twitter Matt Swanson, agricultor de maíz no genéticamente modificado.

Los agricultores estadunidenses mantienen desde hace tiempo una relación conflictiva con las empresas de semillas. Se benefician de la tecnología, pero algunos están descontentos con la concentración del sector en unas pocas manos y la influencia de los corporativos en la agricultura estadunidense. Cuatro empresas venden más de 75 por ciento de las semillas de maíz y soya, según el Departamento de Agricultura estadunidense.