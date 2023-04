De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 7 de abril de 2023, p. a11

Alejandro Zendejas desmintió la versión de Gerardo Tata Martino, quien antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022 confesó que el futbolista del América lo trató de extorsionar para que éste se decantara por México y renunciara a Estados Unidos.

Tiempo después de las declaraciones de Martino, ex técnico de la selección mexicana, y la atmósfera confusa que se generó con respecto al caso Zendejas, el mismo delantero rompió el silencio y negó haber chantajeado al entrenador argentino.

Pasaron muchas cosas, me guardé otras, fue un tema de-licado , reveló ayer en conferencia de prensa.

“Se habló de una extorsión, pero yo sé que no se le pue-de decir a un técnico que me debe poner sí o sí, me queda claro, no sé por qué dijo eso (Tata Martino) si él mismo mencionó que no habló conmigo, pero son cosas del pasado y ahora me enfoco en el presente, en el futuro y en dar lo mejor en la cancha”, añadió el atacante americanista.