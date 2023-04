Erendira Palma Hernández

El temor, la rabia y la fortaleza fueron algunos de los estados que vivió Carolina Rozo para convertirse en una sobreviviente de acoso sexual. Romper el silencio no es fácil ante las amenazas y la vulnerabilidad frente un sistema u organismo tan fuerte como lo es la FIFA, pe-ro la fisioterapeuta alzó la voz y ganó una demanda al ex técnico de la selección de Colombia Sub-17, Didier Luna, al tiempo que apoyó a otra jugadora para denunciar al preparador físico Sigifredo Alonso.

No se callen ante estos casos. Por más que uno quiera en la vida hay cosas que no deben ser silenciadas, si no saldrán más mujeres lastimadas. Debemos ser solidarias, protegernos entre nosotras , dijo a La Jornada desde el país sudamericano.

En la voz de Carolina hay fisuras que revelan las secuelas del asedio que enfrentó. Con un tono suave narra los episodios en los cuales Didier Luna le hizo insinuaciones y comentarios inapropiados en diversas ocasiones durante concentraciones con el equipo entre 2018 y 2019.

Cueva de lobos

Como varias de las personas que viven estas situaciones, Rozo en un inicio no estaba segura de si estaba ante un caso de acoso, pues no suele haber confusión entre esta situación y el abuso. Con el tiempo entendió que era acosada e incluso estaba en una cueva de lobos , donde ella como otras jugadoras se encontraban expuestas a un riesgo mayor.

Yo denuncié ante la Federación, pero aun así me hablaron para un torneo, ahora en Argentina. Como no accedí a lo que Luna pedía, el cuerpo técnico me aisló y viví un infierno, me encontraba en una situación de vulnerabilidad , recordó.

Justo en ese momento en el cual buscaban romperla, Rozo se percató de que la situación de acoso era tan grave que varias jugadoras también lo enfrentaban. El preparador físico Sigifredo Alonso toqueteaba e intentaba besar a las futbolistas , incluso buscó entrar a la habitación de una de ellas en una de las concentraciones.

Fue cuando Rozo decidió interponer en 2019 una denuncia contra Didier Luna, mientras los padres de una de las futbolistas que fue agredida por Alonso también llegaron a los tribunales. Después de dos años de procesos legales, el técnico se declaró culpable, ofreció una disculpa y fue sentenciado a 28 meses de prisión con la posibilidad de pagar una caución.

Muchos me cuestionaron, ¿para qué denunciaba? Incluso, las mismas autoridades, los jueces lo hicieron en su momento. Me revictimizaron muchas veces. Es horrible, es algo que a uno lo fortalece aunque también lo lastima , lamentó. Pero así como varios la señalaron, hubo quienes le agradecieron.

Durante los dos años de proceso me encontré con muchas víctimas de Luna. Él había sido profesor de una liga de futbol, entrenó a menores de edad. Hubo un caso de una jugadora, ahora mayor, quien me contactó y me dijo que Didier intentó abusar de ella. Me lo narró con las manos temblando mientras llevaba una fotografía donde estaban ambos y él la abrazaba.