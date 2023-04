E

n la semana Santa se me aparece todos los años la literatura taurina.

Los toros como cristo en la cruz, como curiosamente llaman los toreros a la suerte de matar toros: hacer la cruz.

Mi amigo Salvador Rocha me trasmitió el gusto por leer a Michel Leris, en especial el ensayo La literatura considerada como una tauromaquia.

Al respecto, Javier Rioyo escribió en el periódico El País del 25 de mayo de 2008: “Los ilustrados y sediciosos españoles, levantoscos, antipanfletarios, volterianos, constitucionalistas, afrancesados, moralistas o inmoralistas que hicieron sus sátiras contra los toros. Tiene toda mi simpatía el León de Arroyal el aval de Marchela. Españolazos antitaurinos, sin empacar aún nuestros razonamientos antes de Vicent ( el más antitaurino de los antitaurinos) algunos desde la razón y la literatura, ya estaban luchando contra la España del ‘pan y toros’”.