La segunda ocasión en que se realizaría la imputación contra Mattar Oliva fue el 7 de octubre de 2021, pero el defensor del ex magistrado argumentó que su cliente se había inyectado morfina para aliviar su padecimiento (que no se precisa en las actuaciones) y no podía hablar, por lo que el juez difirió la diligencia al 4 de noviembre de ese año; no obstante, el 29 de octubre de 2021 se solicitó la recusación del nuevo juez asignado. La diligencia inicial se programó para el 8 de marzo de 2022, pero se difirió al primero de abril de ese año.

El 25 de marzo, Mattar Oliva solicitó la recusación del juzgador Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez. La audiencia se volvió a suspender por la dispensa de éste.

El pasado 30 de mayo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) emitió un acuerdo para que la audiencia se celebrara el 27 de junio, y dos días antes de que se llevara a cabo se promovió un nuevo recurso de recusación. En enero de este año se programó nuevamente la audiencia por la necesidad de declinar al juez asignado, y se volvió a diferir, de acuerdo con información del PJF, al argumentar que había cuestiones de afecto personal.

Luego de meses de insistir en que se fijara fecha para la audiencia, el domingo pasado, cuando se citó a Mattar para que compareciera voluntariamente ante un juez de Quintana Roo, el ex magistrado denunció al que sería su juzgador y planteó nuevamente que eso era motivo de recusación, y de acuerdo con los registros del PJF, no hay fecha para desahogar la imputación.