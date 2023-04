“Pobre UNAM, mi alma mater. No, no… eso pasa, pero luego, ¿irse de comentarista de Loret de Mola? ¡Imagínense cuánta gente engañada!, defendiéndolos porque ‘el INE no se toca’; supuesamente ellos independientes, árbitros”, lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, derivó los señalamientos al anuncio que Córdova –a quien no mencionó por su nombre– hizo la víspera, donde anticipó su reincorporación a la UNAM y su integración a Latinus.

“¿Irse de comentarista con Loret de Mola? O sea, es una involución, porque si hubiera regresado como estaba antes, con Carmen Aristegui, a lo mejor no era tan grotesco. Eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto. En esencia, ¿qué les va a importar la democracia, qué les va a importar el INE? No, no; esto es una decadencia.

Más adelante, López Obrador anunció que a partir de este jueves estará en Palenque y se suspenderán sus conferencias matutinas, las cuales se reanudarán el lunes.