Ante mandatarios latinoamericanos que participaron en la primera cumbre a distancia de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si bien parece que la carestía está cediendo, no deja de ser una amenaza ahí permanente, un riesgo, porque afecta mucho a la economía popular . Destacó la importancia de la cooperación regional que, a través de facilidades comerciales y la eliminación de aranceles y medidas sanitarias, permitan reducir costos en productos básicos.

Confirma gira por Sudamérica

Formalizó la confirmación de su gira en septiembre por Sudamérica, que incluirá Colombia, Brasil, Argentina y Chile, en este último caso para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del presidente Salvador Allende.

Voy a estar en Chile el día 11 de septiembre, porque yo me formé admirando al presidente Allende y cuando estaba yo en la facultad, en primer año de ciencias políticas, fue cuando lo asesinaron. Fue muy doloroso y muy aleccionador también, porque en ese entonces se pensaba que no se podían llevar a cabo los cambios si no era por la vía armada. Él mantuvo su postura de buscar la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral y dio su vida por eso.