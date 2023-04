Se refería a que su caso no fue negociado por los partidos políticos bajo el esquema de cuotas y cuates . Efectivamente, el sorteo de la Cámara de Diputados la definió como presidenta en una quinteta compuesta exclusivamente por mujeres que tenían las mismas oportunidades. Los miembros del Comité de Evaluación no tuvimos favorita, ni le informamos a la Cámara quién tenía mayores merecimientos, ni siquiera compartimos sus calificaciones.

in ruido ni poses la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en las primeras horas después de asumir el cargo, despejó varias dudas acerca de lo que será su línea de conducta: 1) Yo sí me bajo el sueldo , afirmó en una entrevista –la primera– con Alejandro Páez y Álvaro Delgado; 2) se reunió con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, con quien tiene una extensa agenda que se atoró porque Lorenzo Córdova Vianello cerró las puertas al diálogo, y 3) expresó que no le debe su cargo a nadie.

Prueba de que los lorencistas no se resignan a perder su ejido, es la insistencia en que fuera designado Roberto Cardiel Soto, quien ocupó por unos días el cargo cuando estuvo ausente Edmundo Jacobo Molina. Habría sido un absurdo designarlo. Antes, se presentó como aspirante a ocupar una de las consejerías del instituto, pero no alcanzó los votos suficientes del Comité Técnico de Evaluación, no obstante la ayuda que le prestó su amiga Maité Azuela. (Y no declaró el conflicto de intereses).

Los nuevos clientes

Impresionante la cartera de clientes que pasan a la lista de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la compra de Iberdrola:

Oxxo, Banco Afirme, Axtel, Bacardí, Bayer de México, Bepensa, Bemis Packaging México, Bio Papel, Scribe, Blackhawk de México, Carrizal Mining, Cebadas y Maltas, Cementos Apasco y Cemex.

Además, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Centro de Servicio Diesel, Cervecería del Pacífico, Cervecería Modelo de Guadalajara, Cervecería Modelo de Torreón, Cervecería Modelo, Cesantoni, Clariant Productos Químicos, Comercializadora de Lácteos y Derivados, revela información en poder de Forbes México.

Lo que estaba haciendo Iberdrola era quedarse con los mejores clientes y dejarle los diablitos a la CFE.

Twitterati

Ayer platicando con ex meseras de Pujol, me enteré que dentro del material que les hacen comprar está una pluma/bolígrafo de 600 pesos (30 dólares). De su bolsa.

¿Por qué un bolígrafo de ese precio? ¿El cliente no puede firmar ni escribir con cosas baratas?

@TerrorRestMx

