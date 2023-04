Estimada doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: invoco su intervención para la solución de este inaudito hecho: la alcaldía Iztapalapa realizó un feminicidio jurídico al declarar por escrito mi fallecimiento para beneficiar a mi hijo con un local que está a nombre de mi finado esposo en el mercado Escuadrón 201. Soy una adulta mayor y mi hijo, cotidiana y sistemáticamente, ha ejercido violencia y amenazas en contra mía y de su hermana con discapacidad. A pesar de mis reiteradas solicitudes y de exhibir las demandas interpuestas, dicha alcaldía no ha intervenido para solucionar este doloroso asunto en su afán de proteger a un agresor de mujeres. No permita más ataques y hechos delictivos en contra de mujeres vulnerables.

De Guadalupe Taddei Zavala podríamos decir, por principio, lo siguiente: su talento y profesionalismo la pusieron en la antesala;la suerte, en la presidencia del INE. Ya podemos decirle a los conservadores que en la institución electoral se toca una nueva balada. Porque de que se toca se toca lo que pide el pueblo, y no sólo eso, sino que esa nueva balada deberá transformarse en una fiesta democrática.

Posteriormente, en diciembre de 2013, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, impulsó reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, con lo que entregaron la generación y la comercialización eléctrica a los particulares; con ello, no solamente afectaron severamente a la CFE, sino también a millones de usuarios, por el incremento grave al precio de las tarifas eléctricas, cuyas beneficiarias han sido empresas trasnacionales como Iberdrola, Mota Engil, intergen, Mitsubishi, etcétera.

Graciela Manzano Morales

Viacrucis en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

La complejidad y lentitud en los trámites en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) no sólo han persistido, sino que se han incrementado, situación que ha impedido la individualización de cuentas en nuestro edificio en condominio sito en Insurgentes Norte 1748, colonia Lindavista, a pesar de estar intentando la gestión de dicho trámite desde octubre de 2019.

Durante los primeros años, Sacmex nos estuvo enviando periódicamente cobros excesivos debido al bajo consumo (a su parecer) del edificio. Aclaraciones, verificaciones del medidor, nuevos cobros excesivos, periodo de pandemia y cambios de administración en el sistema de aguas impidieron el inicio formal de dicho trámite.

En octubre de 2022, una vez que cesaron los cobros indebidos y los estados de excepción, iniciamos, ahora sí, la individualización, y desde entonces nos han traído de una oficina a otra, sin que a la fecha nos tengan solución alguna.

Urge que el gobierno de la ciudad remedie con acciones contundentes este tipo de ineficacia y retraso en los trámites burocráticos que, por desgracia, no son anomalías exclusivas del Sacmex, sino que se repiten en otras secretarías de la ciudad, lo que propicia, ¡ojo!, un agudo y acumulativo malestar en la ciudadanía.

Laura Barrón Salmerón, administradora del condominio Retorno Bosques de Berbera 1, Fraccionamiento Bosques de Aragón

Jubilados solicitan atención presidencial

Quiero mucho a mi Presidente, igual que millones de mexicanos, pero ya van cuatro años y meses que le estamos pidiendo revisar el cambio de Uma a salarios mínimos para los jubilados y pensionados, también un bono anual o semestral y otras opciones, o simplemente que reciba al señor Francisco Muñoz Apreza y a una comisión para exponerle nuestros puntos de vista y no ha pasado nada. Me da orgullo que reciba a Checo Pérez, Randy Arozarena y otras figuras, pero me pregunto con tristeza: ¿no tendremos un campito para millones de jubilados y pensionados? Para cuando Morena nomine a nuestra candidata o candidato ya valimos. Gracias por tomarse la atención de leer la presente.

Tomás Arellano