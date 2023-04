Raúl Robledo

Jueves 6 de abril de 2023, p. 26

Monterrey, NL., Ejidatarios de Montemorelos y Linares cuyas comunidades se encuentran entre los 28 predios que el gobierno estatal pretende expropiar para construir la presa Libertad, dieron a conocer que se ampararon.

Hicimos el trámite porque ya hemos visto que a algunas personas las han desalojado y les han quitado sus cosas. Estuve leyendo lo que implica la expropiación y dice que se tiene derecho a los inmuebles , señaló Guillermina González, hija y esposa de ejidatarios de El Alto.

Uno de los afectados, quien prefirió no dar su nombre, aseguró que los inconformes no están en contra de la construcción del embalse, pero no cederán hasta que les paguen un precio justo de sus terrenos y los reubiquen, como prometió el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón (2015-2021).

Ya no se volvió a hablar de reubicación. En esta administración (encabezada por Samuel García Sepúlveda, del partido Movimiento Ciudadano) nos han dicho que no existe esa intención , agregó.

Pago justo y reubicación

Su deseo, dijo, es que les paguen las tierras a valor comercial y que las autoridades les encuentren un lugar donde vivir, porque cuando la presa termine de ser construida, el ejido El Alto quedará bajo el agua, al igual que el de Pitorreal.