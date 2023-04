René Ramón, Javier Salinas Cesáreo e Israel Dávila

Jueves 6 de abril de 2023, p. 26

Propaganda negra y pintas en las que se advierte a los trabajadores del gobierno estatal que tendrán que entregar 20 por ciento de sus salarios a la candidata morenista a gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, aparecieron ayer en el municipio de Nezahualcóyotl, denunció el ex alcalde Juan Hugo de la Rosa y dijo que se inició la guerra sucia contra la maestra porque las encuestas la muestran con ventaja sobre la priísta Alejandra del Moral, quien en su gira proselitista afirmó que no le preocupan los sondeos porque las elecciones se ganan en territorio y no en las estadísticas .

De la Rosa señaló que la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal), que apoya a Del Moral Vela, es la responsable de las pintas en bardas y la distribución de panfletos contra Gómez Álvarez.

Esto es un acto desesperado , porque según las casas encuestadoras, reconocidas por el Instituto Nacional Electoral , ocho de cada 10 mexiquenses tienen la intención de votar por un cambio.

Dijo que en la colonia Benito Juárez, en el primer cuadro del municipio, la madrugada del miércoles fueron detenidas dos personas como presuntas responsables de las pintas.

La abanderada de la alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, Delfina Gómez, criticó a quienes por 94 años han gobernado la entidad y ahora se preocupan por los problemas de los mexiquenses.