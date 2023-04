▲ El artista británico Robert Smith anunció en sus redes sociales que The Cure presentará su gira en México. Foto tomada del Twitter del vocalista

El tour de la banda es el primero que realiza después de la pandemia de covid-19 y es parte de la promoción de su más reciente álbum Songs of a Lost World; para el continente americano las presentaciones iniciarán en Estados Unidos en mayo e incluyen más de 20 ciudades entre las que destacan Los Ángeles, Houston, Dallas, Hollywood, Clarkston.

El músico Robert Smith sacudió las redes sociales el martes, al anunciar en su cuenta de Twitter que The Cure, el grupo de rock británico que lidera, volverá a México como parte de su más reciente gira llamada Show of a Lost World Tour 2023.

El músico logró persuadir a esa compañía para que aplicará un rembolso a los compradores de boletos verificados, esto después de una reunión entre la banda y la empresa boletera, donde acordaron que esas tarifas son indebidamente altas , así lo escribió Smith en su Twitter, el mes pasado, y como gesto de buena voluntad, realizará un rembolso , agregó.

Robert Smith y Lol Tolhurst, primer baterista del grupo iniciaron el proyecto en 1976, en Inglaterra. Los primeros punks de Crawley , así lo describió Tolhurst en su libro autobiográfico llamado Cured. The tale of two imaginary boys (Curado. La historia de dos niños imaginarios).

Fue hasta en 1979 cuando se dieron a conocer como The Cure con Three Imaginary Boys que incluye los exitos Foxy Lady, 10:15 Saturday Night y Accuaracy.

La última vez que se presentó la banda en México fue en 2019 con un concierto que duró un poco más de dos horas y media, deleitando a sus seguidores con una lista de 30 canciones. Pero el show memorable y más recordado por la fanaticada fue el de 2013 en el Foro Sol, cuando a los asistentes los sorprendió un sismo de 5.8 grados, además el público cantó Las Mañanitas a Robert Smith por su cumpleaños 54, el recital duró cinco horas aproximadamente esa noche.