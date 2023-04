En Upper Vol. II participan seis intérpretes, quienes comparten lo que para ellas es caerse y lo que significa estar de pie, empoderarse. En la puesta en escena representamos que el cuerpo no es lo que cae, sino el mundo, y no nos damos cuenta de eso .

“En la puesta –explica el creador– hay muchosde elevación, de ir hacia arriba, pero lo único que pasa es que terminamos cayendo y toda la pieza tiene esta concepción que el escenario se va ir elevando, no del suelo, sino los objetos, los visuales dan esa sensación de ir hacia arriba mientras nosotros nos hacemos pequeños”.

García Ferro nos presenta cómo la danza es una coordinación estética que consiste en mover el cuerpo guardando una relación entre el espacio, el tiempo, el flujo y el peso de las acciones para darle una significación.

“Upper Vol. II es una pieza muy física, las seis intérpretes son maravillosas, además han colaborado creativamente, trabajamos con ellas el material y así se fue creando la narrativa de la obra.”

El coreógrafo expresó que la pieza tiene una parte lúdica y de juego y de mucha complicidad entre los bailarines. “Es una obra colaborativa no confrontativa y está el tema de la libertad de moverse como uno desea, no desde estatutos o de unas formas concretas. Obviamente el lenguaje general es danza contemporánea, pero en la obra aparecen muchas cosas como la urbana, hip hop, clásica. Hay mucha conjunción y trabajo de objetos, por ejemplo los jumpings toman forma de otras cosas, no solamente del objetivo para los que están diseñados”.

Upper Vol. II es una producción nacional de danza realizada con el estímulo fiscal Efiartes.

Participan: Aime Irasema Sánchez, Analí Aragón Valerio, Briseida López, Daniela Jerez, Michele Ferrer y Nahndí Santana. Música original de Maximiliano Borghetti y Sebastián García Ferro / The Perimetrals. El asesoramiento dramatúrgico está a cargo de Víctor Molina.

La obra se presentará el 14 y 15 de abril a las 19 horas, y el domingo 16 a las 18 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club).