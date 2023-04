▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se cuidó la operación para que no la pudieran sabotear los conservadores. Foto Cristina Rodríguez

En su conferencia de prensa diaria, López Obrador apuntó que con el acuerdo no sólo se garantiza que no aumente el precio de la luz , sino que vamos a dejar condiciones para que se mantenga la misma política de precios, en gasolinas, en diésel, en gas, en luz , ya que expuso que la construcción de la refinería de Dos Bocas, de dos plantas coquizadoras y la modernización de las refinerías existentes, permitirán mantener sin cambio el costo de los combustibles.

No obstante, con la operación firmada esta semana, la CFE pasará de 39 por ciento que produce actualmente, a 55 por ciento, pero adicionalmente están en marcha otras acciones que aumentarán la generación de electricidad en Yucatán y Baja California Sur.

Al advertir que a los conservadores no les gusta este tipo de estrategia para fortalecer a las empresas públicas, explicó que se cuidó la operación para que no la pudieran sabotear . Dijo que se acordó la compra gracias a la fortaleza financiera del país y porque no se ha solicitado deuda adicional.

La operación del martes, que de manera técnica no entra en forma directa la deuda , añadió, nos significó 120 mil millones de pesos, como el 0.4 por ciento del producto interno, nada, porque tenemos finanzas públicas fuertes .

Asimismo, reiteró su agradecimiento a Iberdrola pese a reconocer que, con el director presidente del consejo de la empresa, tuvo diferencias fuertes . Se debieron a que es una ofensa que una empresa se lleve a un presidente de México a trabajar como empleado (en referencia al ex presidente Felipe Calderón), haiga sido como haiga sido presidente. O sea, es una burla, eso se lo dije .

–¿Y qué respondió?

–Que yo era un populista, nos confrontamos y tuvimos diferencias, pero miren la importancia del diálogo y cuando está de por medio el interés general.

El mandatario agregó que mantener la rectoría en el sector eléctrico y energético es clave en la independencia de la nación frente a posibles conflictos con otros países.