Periódico La Jornada

Jueves 6 de abril de 2023, p. 28

El Gobierno de la Ciudad de México reforzará el operativo La Noche es de Todos, cuyo propósito es garantizar la seguridad de quienes asisten a bares y antros, afirmó Claudia Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo local anunció que se prevé retomar un programa que se aplica en Baja California Sur denominado Párale a la Violencia, en el que se incluirá una campaña dirigida a combatir la discriminación y que se vinculará a la estrategia Lunes por la Educación, la cual consiste en que funcionarios del gobierno ofrecen charlas a los alumnos de secundaria para evitar la violencia.

Aunado a eso, la mandataria admitió: Hemos tenido recientemente un porcentaje de homicidios por riñas que no habíamos tenido hace tiempo, porque la gente ya está saliendo, ya que durante mucho tiempo no salió y no queremos obviamente que ocurra eso .

De allí que se prevé retomar el programa aplicado por el gobierno de Baja California Sur, aunque se analiza cambiar la frase con el propósito de disminuir los actos de violencia, así como la discriminación, en la que también se advertirá de las sanciones a los establecimientos que tengan esa práctica, como es el caso de la cadena de restaurantes Sonora Grill.

Subrayó que son planes relacionados con hacer de la Ciudad de México una urbe de libertades y derechos donde la discriminación sea cosa del pasado.