Decidí instalarme en los lugares asignados en enero de este año, pero a pesar de que tengo los comprobantes de haber pagado, en la primera semana de febrero hicieron un megaoperativo y me retiraron; se llevaron todas mis cosas y es la fecha en que no me las quieren regresar.

El vendedor dijo que esa zona se ha desbordado de comerciantes informales que no cuentan con permiso, pero pagaron mordida para instalarse.

Pese a cumplir con las cuotas correspondientes y tratar de que se respeten sus lugares, aseguró que ningún funcionario de la alcaldía lo ha recibido, por lo que ahora ocupa un sitio en un tianguis donde las ganancias no son las mismas.

Por eso su situación económica se ha agravado, pues el dueño del departamento donde vive se lo pidió, porque no ha completado el pago de la renta en los pasados tres meses, aunado a que su esposa padece espondilitis anquilosante, lo cual los obliga a invertir en un tratamiento médico que cuesta más de 12 mil pesos mensuales.