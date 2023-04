E

n estos tiempos el análisis político debe, al parecer, agregar el conocimiento de la Biblia, ya que crece tanto el número de quienes fueron conspicuos integrantes de anteriores clases gobernantes, como de la actual, que justifican bíblicamente sus ideas y acciones.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa puso a circular en sus redes sociales unos versículos del profeta Isaías, 4 al 7 del capítulo 50, que no citó en su totalidad, sino que puso puntos suspensivos en algunas partes. Lo reproducido por el autoexiliado en España es lo siguiente: “El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido… y yo no me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mi mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”. Anteriormente, el 25 de marzo de 2018, había subido los mismos versículos.

Calderón Hinojosa usó la sección bíblica para, así lo dedujeron varios lectores de su mensaje en Twitter, presentarse como alguien que sufre violencia de sus perseguidores, a los que él responde apaciblemente. Entre los que contestaron a la instrumentalización de la Biblia para darse baños de pureza, destaco el del usuario Emilio Torres, quien hizo la cita neotestamentaria de Gálatas 6:7: No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará . Y agregó un cometario, Felipe Calderón [la] palabra no es un talismán que por repetirla o publicarla le exima de las consecuencias de sus actos. Sería más congruente dar la cara .

En efecto, abundan quienes citan frases bíblicas o párrafos de la misma de manera mágica, creyendo que son una especie de conjuras o fórmulas efectivas para deshacer entuertos. Es verdad que uno puede hacer decir a la Biblia cualquier cosa, pero no cualquier cosa dice la Biblia. Existen varias escuelas interpretativas. Si Calderón quiere ser respetuoso con el texto bíblico, le serían de ayuda tres obras, de las muchas existentes, sobre el ejercicio de interpretar la Biblia: Luis Alonso Shökel y José María Bravo, Apuntes de hermenéutica, Editorial Trotta, 1997; J. Severino Croatto, Hermenéutica bíblica, Editorial Lumen, 1994, y Hans de Wit, En la dispersión el texto es patria. Introducción a la hermenéutica clásica, moderna y posmoderna, Universidad Bíblica Latinoamericana, 2017.