Sin embargo, vino después la postura del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se suspendieron las conversaciones para conformarlo.

En la entrevista, Solalinde definió esta estructura como un consejo, pero más adelante ya lo definió como una nueva instancia que sustituiría al INM.

–¿El espíritu sigue siendo transformar al INM?

–Absolutamente sí.

–¿Lo sustituye?

–Sí.

–¿Estaría Francisco Garduño? ¿Estaría dependiendo de la Secretaría de Gobernación?

–Yo creo que no. No me toca a mí decirlo, no se contempla la estructura del INM, ya cumplió con su misión. Ya cumplió con su ciclo desde Carlos Salinas; hasta ahora era una inercia, pero ahora, como todo es un proceso, va a tener que seguir las medidas de cambio. La idea es que se sustituya el INM por esta gran coordinación con la convergencia de actores muy importantes.

–¿De qué instancia dependerá?

–Dentro del organismo van a estar la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, los demás actores, porque la migración es algo transversal, no puede verse cómo se estaba viendo, era un aspecto de seguridad, eso es absurdo, pero era necesario en aquel tiempo, pero ya pasó.

–¿Con esto ya no seguirán los mandos militares?

–Ninguno, pero todo es un proceso, ellos se van a azotar cuando lo vean en la prensa. Lo vamos a hacer bien, legalmente.