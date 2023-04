Emir Olivares Alonso y Rubén Villalpando

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de abril de 2023, p. 9

Ciudad Juárez, Chih., El alba apenas se asoma y decenas de migrantes llevan horas haciendo fila en el lado mexicano del puente fronterizo. Algunos llegaron desde las 11 de la noche.

El reloj marca ya las seis de la mañana y un ventarrón azota el extremo norte de esta urbe. Lucen ansiosos, un tanto desesperados. Son de los pocos privilegiados que han obtenido una cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la app lanzada a finales de enero: CBP One.

Es la novedad digital de Washington –que sólo funciona en las ciudades fronterizas, Guadalajara y la Ciudad de México– en un intento por simplificar la entrada regular de migrantes de cualquier nacionalidad. Sin embargo, la saturación por la inmensa demanda prácticamente ha colapsado el sistema.

La espera se ha vuelto frustrante para la comunidad de extranjeros varada en este histórico punto fronterizo. Calculan que al día sólo una de cada 200 personas lo consigue –la cita se da para días después. Por el cruce Juárez-El Paso sólo hay 70 trámites diarios.

Día a día, a las nueve de la mañana el sistema se libera y, dos minutos después, aparece en la pantalla del celular una leyenda que rompe cualquier ilusión: Por hoy no hay más citas disponibles . Muchos lamentan a gritos, otros ríen por un nuevo revés. “¡It’s not today!”, suelta alguno.

Los afortunados

Envueltos en recias chaquetas –esta mañana el frío es intenso–, los dos Tonys, padre e hijo adolescente, originarios de Maracaibo, Venezuela, llegaron a la fila desde las cuatro de la madrugada del martes.

La app les aprobó la cita hace ocho días, pero estaban en Monterrey. Tuvieron que empeñar sus últimos ahorros para recorrer los mil 61 kilómetros que los separaban de Ciudad Juárez –que en 1865, teniendo aún el nombre de Paso del Norte, fue refugio del presidente Benito Juárez tras su periplo por el país para mantener la causa republicana ante un imperio sostenido por una invasión de Francia–.

En la línea se movían intranquilos. Los rumores advierten que por cualquier cosa te regresan y proliferan de voz en voz ante la imposibilidad de obtener una cita.

“Esta gente (las autoridades estadunidenses) nos quieren quitar la esperanza, pero no podrán. El empeño de muchos es cruzar, de una u otra forma. Nosotros queremos hacerlo legal, porque estarse escondiendo (de la migra) no es vida. Ni tatuajes tenemos, no sé si es importante, pero uno ya no sabe qué creer”, dice el padre.

En años recientes los flujos migratorios hacia el norte han ido en aumento. Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que en los dos primeros meses de 2023 más de 300 mil extranjeros fueron detenidos y retornados –la gran mayoría a México– en su intento por cruzar la frontera sur de Estados Unidos. El pasado año fiscal el número superó 2.3 millones de personas.