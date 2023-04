Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

En los últimos 15 días se concretó la excarcelación de 237 personas por medio de mecanismos de preliberación y amnistía, con lo que suman 5 mil 546 los que han dejado la cárcel por esta vía desde julio de 2020, informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Como parte del reporte en materia de seguridad que se presenta cada quincena en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la funcionaria hizo un balance de estos casos; recordó que se trata de personas que han obtenido su liberación anticipada tras no ser acusadas de delitos graves y luego de que no pudieron pagar un abogado, no contaron con un traductor o han enfrentado dificultades en sus procesos legales.

Del 7 al 31 de marzo de este año, explicó, han sido beneficiadas 231 mujeres, adultos mayores, indígenas o personas con enfermedades crónico-degenerativas por medio de mecanismos de preliberación. Mientras a seis (dos mujeres y cuatro hombres) se les concedió amnistía.