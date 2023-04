Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país .

López Obrador relata a Xi Jinping las opiniones surgidas en la nación vecina del norte sobre la eventualidad de impulsar una intervención de las fuerzas armadas de ese país si México no frena a las bandas de narcotráfico.

En la carta, López Obrador explica también las presiones que ha resentido México por parte de sectores políticos que quieren responsabilizar al país de ser el principal introductor de la droga a Estados Unidos. Repite que México no fabrica esa sustancia y estima que sólo 30 por ciento del total que consumen los estadunidenses cruza por territorio mexicano, porque el resto llega vía directa o por Canadá.

Desmentido a Graham

López Obrador dedicó gran parte de la conferencia a desmentir al senador republicano Lindsey Graham sobre sus amagos de intervención y acusaciones de que México es el principal origen del fentanilo que llega a Estados Unidos.

El canciller Marcelo Ebrard expuso que México es el que más acciones ejecuta para enfrentar el tráfico de esa sustancia y acusó a Graham de mentir y manipular con sus imputaciones.

Sostuvo que México no es el problema en esta crisis que enfrenta Estados Unidos, con 107 mil fallecimientos por sobredosis en 2021, sino parte de la solución.

Imputarle la responsabilidad al país es injusto y falso . Entre el 27 de enero y el 6 de marzo hubo 22 laboratorios o cocinas desmantelados y 7mil 820 kilogramos de metanfetaminas y 45 mil 200 litros de precursores químicos incautados, subrayó el canciller.

Destacó que 86 por ciento de los presos por traficar en el país del norte son estadunidenses, según las cifras oficiales, en tanto que en México han fallecido mil 791 personas asociadas al trasiego de enervantes.

Asociado a esto, acusó a Graham de mentir sobre que se requiere una licencia especial para comprar armas en Estados Unidos. En realidad, se puede adquirir un fusil Barret en cualquier parte, dijo Ebrard.

López Obrador criticó la manipulación del senador republicano para justificar su iniciativa de intervención militar y rechazó que en México el crimen organizado tenga control de territorios en Sinaloa y Tamaulipas.

Añadió que su gobierno mantiene la colaboración con Estados Unidos en este ámbito, pero sobre la base de información clara de la realidad. Esto pasa por no imputar todo el tráfico a nuestro país, no se puede transformar una realidad que no se conoce .