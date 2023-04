Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de abril de 2023, p. 24

Madrid. La actriz española Ana Obregón, de 68 años, que la semana pasada anunció que tuvo una hija por gestación subrogada , reveló que la bebé, nacida en Estados Unidos el pasado 20 de marzo, fue concebida con el óvulo de la madre gestante y con el espermatozoide congelado de su hijo Áless Lequio, quien falleció de cáncer a los 27 años en 2020.

En una nueva exclusiva para la revista ¡Hola! de esta semana, la polémica conductora explicó que la niña no es su hija, sino su nieta, y fue registrada con el nombre de Ana Sandra Lequio Obregón. Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo. Lo que me ha permitido seguir viviendo cada día es cumplir esta misión , explicó desde su departamento en Miami después de varios días de especulación sobre el caso.

Hace una semana Obregón se volvió noticia cuando la revista publicó en su portada que se había convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada , controversia que llegó a ser comentada entre los altos mandos de gobierno.

La recién nacida lleva los nombres de Ana en honor a ella, a su madre, quien falleció hace dos años, además de la bisabuela y a su tatarabuela de la niña, mientras Sandra es en referencia a la abuela paterna del joven, Sandra Torlonia. Eso sí, la actriz aseguró que la pequeña legalmente es su hija.