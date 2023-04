Afp, Cubadebate y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de abril de 2023, p. 23

Londres. La justicia inglesa tomó ayer una decisión salomónica respecto al fondo de capital de riesgo CRF I Limited, al que La Habana califica de fondo buitre , al considerar que adquirió legítimamente una deuda impagada del Banco Nacional de Cuba (BNC), quien, sin embargo, no actuó en nombre del Estado cubano.

Este fondo de capital con sede en las islas Caimán, mayor acreedor privado de Cuba, presentó una demanda en Londres contra el BNC y el Estado, y les reclamó decenas de millones de dólares en deuda soberana. Las autoridades cubanas intentaron cortar el procedimiento de raíz, al asegurar que CRF I Limited adquirió los derechos ilegalmente, e incluso llegaron a sobornar al director de operaciones del banco cubano, Raúl Eugenio Olivera Lozano, quien posteriormente fue juzgado y cumple 13 años de cárcel.

La jueza Sara Cockerill, de la Alta Corte londinense, consideró que el fondo compró legítimamente la deuda al banco de inversiones chino ICBC Standard Bank, con la aprobación del BNC, y como acreedor puede reclamar su pago ante la justicia británica.

Pero reconoció que la institución financiera de la isla, que ejerció como banca central desde su fundación en 1948 hasta la creación del Banco Central de Cuba en 1997, carecía de capacidad para consentir en nombre de la isla y hacerlo en nombre propio .

Ambas partes celebraron como victoria la decisión de Cockerill, quien se declaró competente para juzgar las reclamaciones de deuda presentadas en Londres.