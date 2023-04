El organismo exhibió que el comercio en América Latina y el Caribe está estancado desde inicios de siglo y en deterioro se encuentra la inversión extranjera directa (IED), que desde 2010 acumula una caída de 16.4 por ciento. México es la notable excepción a estas tendencias, ya que experimentó un aumento de la IED de casi 40 por ciento en los últimos 10 años , amplió.

La mayor incertidumbre geopolítica, el deseo de acercar las cadenas de suministro y la mayor rentabilidad en el G-7 alejan los flujos de capital de muchos países en desarrollo, incluida América Latina y el Caribe, con la excepción notable de México.

Explicó que América Latina y el Caribe ya no puede atenerse a captar el capital extranjero a costa de las remuneraciones de sus trabajadores. Asia ya no ostenta una ventaja obvia sobre la región, ya que los salarios en China crecieron por encima incluso de los de México y Brasil, mientras Vietnam no está muy lejos. Desafortunadamente, la competitividad salarial de la región no es suficiente para volverla atractiva para los inversores , acentuó.

Con base en un índice de costos de KPMG y el Manufacturing Institute, explicó que los países con salarios altos, como Canadá o Estados Unidos, siguen teniendo un mejor desempeño que mercados emergentes con una fuerza laboral relativamente barata, como México y Brasil .

Se debe a que los costos primarios, como mano de obra y bienes raíces son relativamente bajos en los mercados emergentes, pero los impuestos sobre las empresas y el financiamiento no lo son; a lo que se suman costos indirectos asociado a factores de mayor plazo, como eventuales dificultades en el entorno de negocios y el riesgo político.